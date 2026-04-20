日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（以下、コミケ）」の黎明期に、おそらく、会場で初めてコスプレを行ったと思われる女性がいる。デジタルハリウッド大学教授で、日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）の代表理事を務める福井智子氏である。

福井氏は、初めて参加したコミケで、タツノコプロ（以下、タツノコ）のアニメ「科学忍者隊ガッチャマン2」のゲルサドラの衣装を成り行きで着用したのだった。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

【写真】コミケの会場で時代に先駆けコスプレを披露したデジタルハリウッド大学教授・福井智子氏

コミケスタッフの間では、ちょっとした有名人に

――福井さん自身は、その後もコスプレをする機会はあったのでしょうか。

現在のコミケが行われている東京ビッグサイト

福井：何度かありましたよ。周りから頼まれて、「機動戦士ガンダム」のシャアの衣装を着たこともありました。衣装は私が製作したわけではなく、声をかけてくれた方が準備をしてくれましたね。

当時のコミケのスタッフの間では、割と私の存在が知られていたようです。あるとき、私は一般参加で同人誌を買うため、開場前に列に並んでいました。すると、スタッフの人が「あれ、福井さん、なんでここにいるんですか」「こっちに来てくださいよ」と声をかけてくれて、開場前に“顔パス”で入ったこともありましたよ。

――有名人ですね。

福井：今だと考えられないでしょうが、当時のコミケはかなり大らかだったと思います。大規模な会場を使うようになる前でしたから。

あと、コスプレをしていると、参加者の方が同人誌をプレゼントしてくれたこともありました。結構、よく受け取っていた記憶があります。もしかすると、コスプレイヤーとして名前が知られていたのかもしれませんが、私はあまり実感がありませんでしたね。

タツノコにコネなしで入社

――福井さんはその後、なんとタツノコでアニメーターとして活躍します。コスプレが縁で、入社することになったのでしょうか。

福井：私がやったゲルサドラのコスプレは、タツノコの吉田綾子さん（注：タツノコ創業者の吉田竜夫氏の妻）にも認めていただき、ヒーローショーに出演するようになり、アルバイトでしたが日給5000円もいただいていました。

私はその後にタツノコにアニメーターとして入るのですが、絶対にコネは使いたくないと思いました。そこで、高校3年生のとき、アニメーターを養成する「タツノコアニメ技術研究所」に電話をかけて、正規のルートで入りました。その後、課題をやり続けて認められ、プロのアニメーターになったのです。

ある日のこと。作画机に座っているときに、吉田綾子さんが回ってきたのですが、「あっ！」と私に気づいたんですよ。「あなたここにいたの」と言われたので、「お久しぶりです」と挨拶しました。「私に言ってくれれば良かった（入社させた）のに！」と言われましたね。

――コネを使わなかったことに、福井さんの強い意志を感じます。

福井：コネって責任が伴うじゃないですか。実力で入ったかどうかはわからないし、口を利いてもらったらおしまいですからね。当時のアニメ会社はまだまだ男性社会で、女性は少なかった。そんななかに自力で入り、アニメーターになったことは、今でも私の大きな財産になっています。

コミケで社会人のルールを学んだ

――コスプレイヤーの先駆者である福井さんは、現在のコスプレブームを見て、どのように感じますか。

福井：1980年代だったと思いますが、コミケで「うる星やつら」のラムちゃんの格好をした女の子たちが、あの露出度の高い衣装のまま外に出てしまい、マスコミに取り上げられ、騒動になったことがありました。

当時は規制もなく、みんな子供ですから、考えなしにやりたいことをやったんでしょうね。実際、決まりができる前は混沌としていて、破廉恥だとか言われたこともありました。

けれども、その後に様々なルールができていきます。今は、コミケ会場ではコスプレをやっていい場所が決まっていますよね。コスプレは常識の範囲で楽しんでいくのであれば、本当に楽しいと思いますよ。

今ではプロのコスプレイヤーも誕生し、世界にもコスプレイヤーが増え、日本の文化の一つになっていると思います。昔を知っている私からすると、コスプレがここまで盛り上がっていることは純粋に驚きですね。

――私も、コスプレの世界が、適正な形でどんどん盛り上がっていくといいなと思っています。そして、コミケに参加したことは、福井さんの人生に大きな影響を与えたといえますよね。

福井：コミケはあくまでも、息抜き、趣味の一環として参加していたのですが、タツノコのファンクラブのお姉さんたちと知り合うことができたのは、大きかったですね。大人の雰囲気が漂う素敵な方々で、交流を深めるなかで社会経験を積ませていただきました。

例えば、アニメの上映会をやる際に必要な申請の仕方、手順の踏み方などを間近で見る機会もありました。その手際や段取りの良さは、凄く尊敬できるものでした。社会人としてお手本になる方々とコミケで出会ったことは、私の大きな財産になっています。

第1回【50年前に“コミケ会場で初めて（？）コスプレをした女性”にインタビュー 「ガッチャマンのキャラに扮したら驚かれて…でも、次のコミケではコスプレイヤーが数多く誕生したんです」】では、黎明期のコミケ会場で初めてコスプレをしたという福田智子氏に、どのような経緯でコスプレをするに至ったのか、またその反響などについて、詳しくお話を伺いました。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部