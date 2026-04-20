＜新担任は信用できない＞イジメた子たちと「仲よくして」？！誰もが目にできる連絡帳に書かれた言葉
多くの小学校で活用されている連絡帳。基本的には児童が翌日の持ち物や宿題など、先生からの連絡事項を記載して使います。その他に早退や欠席など、保護者から先生への連絡ツールとしての機能も。デリケートな相談がある場合も同様ですが、具体的な内容は書かない保護者が多いかもしれません。書いた文字はわが子の目に入りますし、他の児童が目にする可能性もあるからです。
今年度からの新担任が、新学期早々連絡帳に書いてきたのは
今回その「滅多にないこと」があったという投稿が、ママスタコミュニティにありました。
『新年度になり、新しくなった担任。わが子の連絡帳を通し、私に連絡をしてきました』
投稿者のお子さんは昨年度、クラスメイト数人から無視される、バカにされる、叩かれる、物を隠されるといったイジメを繰り返されたのだそう。発端は当時の担任が、お子さんのできなかったことをバカにしたり無視したりしたこと。連絡帳には「お母さまの要望通りに◯◯先生（昨年度の担任）、××さんたち（イジメをしていたクラスメイトたち）とは別クラスに配置しました。しかし同学年なので関わりはありますし、仲よくしてほしいです」などと書かれていたとか。
『それなら先方が謝罪するほうが先だし、態度を改めるのも先方。何より、子どもも目にする連絡帳に書くことではない。今年の担任も信用できない』
投稿者さんはどう対応すべきかを考え中だといいます。
『本当の話？ だとしたら、かなりヤバい担任』
コメント欄は驚きの声であふれました。投稿者さんが指摘するように、子どもも目にする連絡帳。読んだ当人が傷つくことを、考えなかったのでしょうか。なかには「子どもにも読まれることを前提で書いたんじゃない？」というコメントも。
『配布係が間違えて、連絡帳が他の子の手元に行くこともある。万が一のときに読まれて困るようなことは書かないでほしい』
とくに低学年では連絡帳の行き違いが多いもの。欠席する場合は近所のお友達に預け、先生に手渡ししてもらう方法を取っている学校もあります。
もしかして、モンスターペアレント認定されている？
子ども本人、場合によっては他の児童が目にする可能性もある連絡帳。
『加害者から謝罪もないのに、被害者に「仲よくしろ」って。正気？』
「無神経にもほどがある」と、呆れる声が多数ありました。
無視をする、バカにするだけでも立派なイジメですが、投稿者のお子さんは叩かれたり物を隠されたりもしています。そこまであからさまなイジメなら学校全体で共有していておかしくない問題です。クラスが離れたのは結構ですが、そもそもいじめっ子たちに何らかの指導はあったのでしょうか。連絡帳の文面から想像するに、悪いのは元の担任やいじめっ子たちではなく投稿者のお子さん、と考えている節があるのでは？
『正しく引き継ぎされているのかな。昨年の担任が生徒をバカにするような教師だったら、そこから受けた引き継ぎも偏った内容だったかも』
その可能性は十分にあります。この方は「うるさいモンペ、子どもは“面倒くさい繊細ちゃん”みたいに報告しているのでは」と、推測。「学校が投稿者さんをモンペ扱いしているみたい。『お母さまの要望通り〜』なんて伝えなくても、新しいクラスを見ればわかることを当て付けのように書いている」という指摘もありました。
『まさか「違うクラスにしてください」と言ったの？ そんな親はモンペ確定』
クラスを離すように頼んだこと自体を、モンスターペアレントの行動と糾弾するコメントも。一方で「モンペではない。そうした要望は、むしろ学校に知らせたほうがいい」といった声もあります。
『投稿者さんが仮にモンペだとしても、被害者側に「仲よくして」は事態を軽視していると感じられるよね』
たしかに100歩譲って投稿者さんが過剰に騒ぎ立てた経緯があったとしても、新担任のやり方はズレています。加害者ではなく被害者に負担を追わせようとするなど、理不尽以外にありません。
大事な証拠品を持って、学校へ。冷静に話し合いをしよう
『証拠を持って学校にGO！ 教頭や校長に話をする。ダメなら教育委員会かな。まずは連絡帳を新しくしないと』
コメントをくれた多くのみなさんが、このように考えました。投稿者のお子さんはすでに目にした可能性もありますが、これ以上傷口を広げない、他の子たちの目に触れさせないためにも連絡帳は新調。書かれたほうの連絡帳は証拠品として取っておきましょう。
『連絡帳は下手したら学校に取り上げられかねない。「預からせてほしい」と言われたら断って、コピーを渡すだけに』
こうした助言もありました。この方もお子さんがイジメ問題に巻き込まれた際、担任から連絡帳にひどい内容を書かれた経験があるのだそう。「それが問題になったとき、子どもから連絡帳を取り上げられた。その後紛失扱いになり、戻ってこない」といいます。証拠を隠滅されたらたまりません。何かあったときのためにも、提出するのはコピーがいいかもしれません。
『連絡帳に長々と返事を書いたら？ わざと面倒なモンペ感を演出する』
それができたら、さぞスッキリするでしょう！ しかし、わが子も目にする連絡帳。先方だけでなくこちらが書くことも目にできますし、書いたことが今後どう波及していくかはわかりません。余計なことは書かないのが得策ではないでしょうか。
『連絡帳をそっと新調するだけがいいと思う。新担任も「モンペ対応しなきゃ」と構えているだろうから、静観することで「ちゃんと話し合いができる保護者」と印象づけては』
一理あります。ここは投稿者さんの考え方次第です。ただ……。投稿者さん親子が静観するには、あまりにひどい仕打ちを受けているようにも感じます。
『みなさん、ありがとうございます。連絡帳は新しくしました。新担任が書き込んだ連絡帳を持って、教頭のところに行ってみます』
投稿者さんは早速行動に出ることにしたようです。「話し合いのできる保護者」を態度で印象づけるためにも、できるだけ冷静に話を進めましょう。動かぬ証拠を取り上げられないようにだけは、気をつけてください。