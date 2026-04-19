EXILE AKIRAが6月6日にリリースするソロ名義初のデジタルEP『URBAN SAVAGE』の第3弾コラボレーションアーティストとして、MIYAVIが発表された。

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同EPには全4曲が収録され、これまでにタイのラッパー F.HEROを迎えた「Thrill Drive feat. F.HERO」、R&BシンガーのJAY'EDを迎えた「SUN feat. JAY'ED」が発表されていた。今回公開された第3弾楽曲「NEW WORLD feat. MIYAVI」は、MIYAVIのギターを軸にしたミクスチャーロックナンバーとなっている。

本楽曲は、現状を打破した先にある新たなステージへの到達をテーマに掲げ、何度でも突き進む不屈の精神が込められた一曲。エネルギッシュかつ洗練されたサウンドで疾走感のある仕上がりとなっている。

今年6月6日はEXILE AKIRAのデビュー20周年にあたり、同EPのリリースにあわせて20周年記念ライブツアー『URBAN SAVAGE』の開催を予定。大阪、東京、名古屋に加え、台北公演の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）