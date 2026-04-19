磯野家のある“世田谷区の戸建て”は「2億円超」！ 波平に“万一のこと”があったら、サザエたちは「相続税」を払えず破産に!? 容赦なくむしり取られる“相続税の絶望”とは

世田谷区の一等地に建つ豪邸！ 土地の評価額に震える

磯野家が住むのは、東京都世田谷区（設定上は桜新町周辺とされています）の一等地です。庭には大きな木があり、カツオが野球をして窓ガラスを割れるほどの広大な敷地を誇ります。

国税庁の路線価データを見ると、世田谷区桜新町周辺の路線価は、1平方メートルあたり70万円から80万円を優に超えます。仮に磯野家の敷地面積を250平方メートルとした場合、土地だけで2億円近い評価額になる計算です。

毎日満員電車に揺られ、郊外の狭小住宅やマンションのローン返済に苦しむ人からすれば、まさに夢のような大豪邸です。しかし、この莫大（ばくだい）な資産が、波平さんに万一のことがあったとき、家族をどん底に突き落とす凶器に変わります。



容赦なくむしり取られる！ 恐怖の相続税シミュレーション

現代の相続税には、「基礎控除」という非課税枠が設けられています。計算式は、「3000万円＋（600万円×法定相続人の数）」です。波平さんの法定相続人は、妻のフネ、子どものサザエ、カツオ、ワカメの合計4人です。つまり、基礎控除額は5400万円となります。

これを土地の評価額2億円から差し引くと、1億4600万円が課税の対象となってしまいます。実際には、「小規模宅地等の特例」など、税負担を軽減する制度も存在しますが、適用には厳しい条件があります。

同居しているサザエはともかく、将来独立するかもしれないカツオやワカメにとっては、到底払いきれない税金がのしかかる可能性があるのです。



「払えないなら家を売れ」という国の冷酷な現実

もし数千万円の相続税を一括で現金納付できなければ、どうなるのでしょうか。国は待ってくれません。



・預貯金を取り崩してなんとかかき集める

・銀行から多額の借金をして税金を払う

・泣く泣く実家を売却して現金化する



これらが、残された家族に突きつけられる残酷な選択肢です。

「親が残してくれた思い出の家」に住み続けることすら、今の日本ではとてつもないぜいたくになってしまいました。汗水垂らして働き、ようやく手に入れたマイホームであっても、世代をまたぐときに国がごっそりと資産を奪っていく仕組みなのです。



普通の家族を追い詰める「見えない税金」への怒り

磯野家のような大豪邸は、極端な例かもしれません。しかし、都市部に実家がある多くの会社員にとって、相続税は決してひとごとではありません。

親世代が何十年も前に安く買った土地でも、現代の評価額に換算すると、あっという間に基礎控除の枠を超えてしまうケースが急増しています。毎月の給与明細を見て、引かれ続ける社会保険料や所得税にため息をついている裏で、将来は実家の相続でさらに税金を搾り取られるわなが待ち受けているのです。

「家族で集まれる実家を残したい」という親のささやかな願いすら、現代の税制は容赦なく打ち砕きます。次にサザエさんを見るときは、あの広々とした縁側でくつろぐ一家の姿が、明日のわが身を案じる切実な警告に見えるかもしれません。



出典

国税庁 令和7年分 財産評価基準書 世田谷区（町丁名索引）

財務省 相続税に関する基本的な資料

執筆者 : 西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士