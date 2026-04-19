レゴジャパンは、サッカー界の4人のスター選手とコラボレーションしたレゴセット「レゴエディション」シリーズ各種を、2026年5月1日から順次発売する。

C・ロナウドにヴィニシウスもフィーチャー

「クリスティアーノ・ロナウド」「キリアン・エムバペ」「リオネル・メッシ」「ヴィニシウス・ジュニオール」、4人のサッカー選手をフィーチャーしたセットが登場。各選手の創造性や独自のセンス、象徴的なプレースタイルをレゴブロックで再現したという。

「レゴエディション：ゴールの瞬間」は、各選手のプレーを映画の1シーンのように切り取って再現。各選手の代表チームカラーや背番号、コレクション用プレートに加え、ミニフィギュアが付属する。

ラインアップは「クリスティアーノ・ロナウド」「キリアン・エムバペ」「リオネル・メッシ」「ヴィニシウス・ジュニオール」全4種。

価格は各4980円（以下全て税込）。

ディスプレー用フィギュア「レゴエディション サッカーレジェンド」は、ロナウド選手とメッシ選手をフィーチャー。それぞれ2通りの組み立て方を楽しめる。ロナウド選手は「シゥーッ」というポーズや、象徴的なオーバーヘッドキックを再現できる。メッシ選手はゴール後に空を指さす象徴的なポーズ、ピッチをドリブルで駆け抜けるポーズの2シーンを再現可能だ。

価格は各1万2980円。

6月1日発売の「レゴエディション リオネル・メッシ：勝利の瞬間」は、メッシ選手の空を指さす象徴的なポーズを3Dウォールアートで再現。彼の人生やキャリアを彷彿とさせる様々なギミックを盛り込む。

価格は2万9980円。

このほか、カラフルな「26」を背景に「FIFA World Cup 2026」トロフィーとFIFAのロゴタイルをデザインした「レゴエディション FIFAワールドカップ 公式エンブレム」、0〜99まで背番号を自由にカスタマイズできる「レゴエディション 2026年アメリカ代表ユニフォーム」を発売する。

価格は各3980円。