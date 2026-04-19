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過去の調査で「約97%の自治体で課税ミスが発生」気づかぬうちに払い過ぎている固定資産税を安くする8つの方法

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【保存版】固定資産税を安くする方法8選！【納税通知書の確認方法・お得な支払方法・減免制度など】【PR】」と題した動画を公開した。動画では、固定資産税の仕組みと、本来より高い税金を払ってしまう「払い過ぎ」を防ぐための具体的な対策を解説している。



総務省の過去の調査では全国の自治体の「約97%で固定資産税の課税ミスが発生していた」というデータがあり、本来より高い税金を払っているケースが少なくないという。固定資産税は計算項目が複雑なため「必ずしも正しいとは限らない」のが実情だ。



動画では、固定資産税を安くするための8つの方法が紹介された。第一に挙げられたのが「納税通知書の確認」である。同封されている「課税明細書」で、住宅用地の特例が正しく適用されているか、地目が実際の用途と合っているかを確認する。さらに、すでに取り壊した建物がデータ上に残り課税され続けていないかなど、具体的なチェックポイントが提示された。



第二の方法は「支払方法の工夫」である。現金や口座振替ではなく、電子マネーやスマホ決済を活用してポイント還元を受ける方法だ。「各サービスで一番お得に税金を支払う方法」として、特定のクレジットカードからチャージする手順などが詳しく解説された。



また、「建物を建てる時のポイント」も重要だという。一般的に固定資産税の評価額は、タイル外壁や床暖房、太陽光発電設備などの「建物の構造や設備によって評価額は変わる」と指摘。床暖房をリビングなど必要な場所に限定することで、評価額の上昇を抑えられる場合があるという。



このほか、耐震や省エネを目的とした「リフォームによる減額制度」や、土地を分割して評価額を下げる「土地の分筆」、災害被害に遭った際の減免制度、生活保護受給時の免除措置など、知っておくべき多様な制度が解説されている。



最後に、「不要な土地を手放す方法」として、自治体への寄付や相続土地国庫帰属制度についても言及。固定資産税は毎年支払い続ける税金であり、制度の活用や明細書の確認を行うことで「長期的には数万円～数十万円の差が出る可能性がある」と結論付けた。