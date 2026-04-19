「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は逆転されて迎えた八回先頭の第４打席は打撃妨害で出塁した。

この回からマウンドに上がった右腕・ヒルとの対戦。初球のフォーシームにフルスイングするもファウルとなった。２球目の低めにはバットが空を切り、追い込まれた。

いったん打席を外して間を取った大谷。３球目の外角高めをスイングし打球は三遊間へ。その際、大声でバットが捕手のミットに当たったとアピール。打撃妨害が認められ、同点のランナーとして一塁に出塁した。その後、タッカーの安打で二塁に進むと二塁塁上で笑みを浮かべた大谷。フリーマンが放った中飛でタッチアップして三塁に進み、２死二、三塁と好機を拡大した。

テオスカーが四球を選んで２死満塁とするも、マンシーは二ゴロに倒れ追いつくことはできず。大谷の必死のアピールを生かすことができなかった。

第１打席は初球を打つも一ゴロに。それでも一塁手がベースカバーの投手に悪送球し、敵失で出塁。タッカーの２ランで先制のホームを踏んでいた。第２打席は引っ張り込むようなスイングで一ゴロに倒れていた。第３打席は詰まらされての左飛だった。