きょう正午前、東京・文京区の「東京ドームシティ」でアトラクションの点検作業をしていた女性作業員がアトラクションに体を挟まれて心肺停止の状態です。午前11時50分すぎ、文京区の「東京ドームシティ」で「遊具に体を挟まれている」と119番通報がありました。捜査関係者によりますと、「フライングバルーン」という座席が上下するアトラクションで20代の女性従業員が支柱の点検をしていたところ、女性の上で停止していた座席が