赤色灯福島地検は21日、同居する弟とみられる男性の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された福島市の無職男性（71）を不起訴処分にしたと明らかにした。処分は20日付。「諸般の事情を考慮した」としている。男性は、弟＝当時（68）＝とみられる男性の遺体を自宅に放置したとして、3月30日に福島署に逮捕されていた。兄弟は2人暮らしだった。