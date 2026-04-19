ライトヘビー級10回戦

海外ボクシングで衝撃KOが生まれた。18日（日本時間19日）、英国リバプールで行われたライトヘビー級10回戦で、ベンジャミン・ウィテカー（英国）が1ラウンドで仕留め、現地実況も大興奮となった。

ウィテカーが豪快に試合を終わらせた。第1ラウンド、残り1分を切ってから強烈な左ボディー。さらに右をヒットさせると、ブライアン・ナウエル・スアレス（アルゼンチン）は崩れ落ちた。

試合を配信した「DAZN」のボクシング専門Xアカウントが、「ザ・サージャン（外科医）がKOで今夜を終わらせた！」として動画を投稿。実況は大興奮で衝撃シーンを伝えていた。

「相手に明らかなダメージの色が見える、今まさに絶体絶命のピンチだ！ 第1ラウンドで、強烈な右パンチで倒した！ ベン・ウィッテカー、またしても3分以内での見事な勝利だ！ これで2戦連続！ マージーサイドで、ベンが沸かせた！ 正確無比で、美しい一撃だった。自分こそがボクシング界を変える男なのだと、彼は再び証明してみせた」

2021年東京五輪銀メダリストのウィテカーは、プロデビューから昨年10月のリアム・キャメロン戦（両者がロープ外に落下し、試合続行不可能でドロー）以外は全勝。戦績はこれで11勝（8KO）1分となった。一方のスアレスは、21勝（20KO）5敗となった。



（THE ANSWER編集部）