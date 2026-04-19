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脳科学者の茂木健一郎が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、「#旅ラン サンフランシスコのフェリーターミナルビル、そして中華街を走る。 ２０２６年４月９日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、小雨が降るサンフランシスコの街を走りながら、完全自動運転タクシーや歴史的な名所を紹介しています。



動画序盤、茂木は街中を頻繁に走る完全自動運転タクシー「Waymo（ウェイモ）」に注目します。「ある程度の数が走っていないと経済として回らない」と考察し、すでにサンフランシスコの中心街で日常風景として定着している様子を伝えています。自身も何度か乗車したといい、「車窓からの景色もリポートしながら、何か喋るみたいなレコーディングセッションとして使える」とその独自の活用法を語りました。



続いて、港沿いのランドマークである「フェリービルディング」に到着します。歴史を感じさせる時計台や、活気あるビル内の店舗を眺めながら走り抜け、「港に来ると旅をしている感じがする」と、港町ならではの情緒を味わう姿が収められています。その後、近代的なケーブルカーやトランスアメリカ・ピラミッドなどの特徴的なビルを横目に走り進め、目的地であるチャイナタウン（中華街）へと到着しました。



フェリー乗り場から中華街までの約4キロの道のりを振り返り、「旅ランすると色々なものが見えてくる」と動画を締めくくっています。最新テクノロジーと異国情緒が混ざり合う街の魅力が詰まった本動画。旅行先での新しい楽しみ方として、街歩きならぬ「旅ラン」を取り入れてみてはいかがでしょうか。