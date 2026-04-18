100周年だけの記念体験！ 小諸市動物園「開園100周年リニューアルオープン」

記事ポイント 長野県最古の小諸市動物園が、開園100周年を迎えて2026年4月26日にリニューアルオープン。アルパカ、プレーリードッグ、チンチラの新規入園に加え、先着50名の子ども向け記念プレゼントも実施。地元高校生やアーティストも参加する記念イベントで、地域ぐるみの新しいスタートを楽しめます。 長野県最古の小諸市動物園が、開園100周年を迎えて2026年4月26日にリニューアルオープン。アルパカ、プレーリードッグ、チンチラの新規入園に加え、先着50名の子ども向け記念プレゼントも実施。地元高校生やアーティストも参加する記念イベントで、地域ぐるみの新しいスタートを楽しめます。

長野県最古の小諸市動物園が、開園100周年という節目にリニューアルオープンします。

動物をより近くに感じられる空間へ生まれ変わり、家族のおでかけ先として気分が高まる1日になりそうです。

小諸市動物園「開園100周年リニューアルオープン」

リニューアルオープン日：2026年4月26日場所：小諸市動物園（長野県小諸市）オープニングイベント時間：9:20〜12:00会場：小諸市動物園、大手門公園 せせらぎの丘 特設ステージ雨天時会場：小諸市市民交流センター ステラホール

1926年に開園した小諸市動物園は、長野県で最も長い歴史を持つ動物園として親しまれてきています。

今回のリニューアルでは、動物福祉に配慮しながら、来園者が動物の表情やしぐさをより身近に感じられる環境へ再整備されています。

まちなかにありながら、100年の歴史と新しさを同時に味わえるところも、この動物園ならではの魅力です。

オープニングイベント

日時：2026年4月26日 9:20〜12:00飲食・物販ブース：大手門公園 停車場ガーデン前出店予定：小諸市内飲食店 約6店舗販売内容：開園100周年記念グッズ

オープン当日はテープカットから記念ソング披露、ライブパフォーマンスまで続き、街全体で節目を祝う華やかな空気に包まれます。

動物園だけでなく、地元高校生やアーティストが主役として参加するため、地域のぬくもりまで一緒に持ち帰れる記念日になりそうです。

飲食ブースやグッズ販売も並ぶので、園内を楽しんだあとに小諸らしい味や限定アイテムを探す楽しみも広がります。

注目の新しい仲間

プレーリードッグ

チンチラ

100周年の節目に合わせて、アルパカ、プレーリードッグ、チンチラの入園式も予定されています。

ふわふわの毛並みや愛らしい動きで人気を集めそうな動物たちは、子どもはもちろん大人も思わず写真を撮りたくなる存在です。

新しい仲間に会いに行く目的があると、週末のおでかけ先選びもぐっと楽しくなります。

入園案内

先着プレゼント：先着50名の子どもに100周年記念ロゴ入り缶バッチとシールを配布入園方式：混雑時は1時間30分ごとの完全入れ替え制入園時間（1）：9:30〜11:00入園時間（2）：11:00〜12:30入園時間（3）：12:30〜14:00入園時間（4）：14:00〜16:00整理券配布：11時以降の回は入場者多数の場合に配布

先着50名の子どもに記念缶バッチとシールがプレゼントされるので、特別感のある思い出を残したいなら早めの来園がよさそうです。

混雑時は完全入れ替え制になるため、長時間並び続ける不安を減らしながら園内を楽しめるのもうれしいポイントです。

予定を立てやすい時間割が用意されているので、ランチや周辺散策と組み合わせたおでかけプランも組みやすくなっています。

記念ソングと地域のつながり

開園100周年記念ソング「ライオン」は、小諸高校出身のバンド「ハッピーセット」が披露します。

地元で育った若い才能が、動物園のシンボルをテーマにした楽曲で節目を彩る演出は、この場所の歴史が次の世代へつながっていくことを感じさせます。

ライブとトークを楽しみながら、動物園の思い出に音楽の余韻まで重なるところが、今回のイベントのぜいたくさです。

長野県最古の動物園が新しい魅力をまとって再始動する今回は、動物との出会いだけでなく、地域のあたたかさにも触れられる特別な機会です。

100周年ならではの記念企画や限定プレゼントがそろうため、普段のおでかけよりも少し特別な思い出を作りたい日にぴったりです。

歴史を重ねてきた動物園が、未来へ向かう新しい一歩を見せてくれる小諸市動物園「開園100周年リニューアルオープン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 小諸市動物園のリニューアルオープンはいつですか？

A. 小諸市動物園のリニューアルオープンは2026年4月26日です。

当日は9時20分からオープニングイベントが始まり、9時30分に開園予定なので、記念の雰囲気をしっかり味わいたい方は早めの来場がおすすめです。

Q. 当日はどんなイベントが楽しめますか？

A. テープカット、記念VTR上映、記念ソング披露、新規動物入園式、ライブパフォーマンスなどが予定されています。

地元高校生やアーティストも参加するため、動物園のお祝いと地域の一体感を同時に楽しめます。

Q. 子ども向けの特典はありますか？

A. あります。

4月26日は先着50名の子どもに、100周年記念ロゴ入りの缶バッチとシールがプレゼントされます。

数量限定なので、記念アイテムを手にしたい場合は早めの時間帯に訪れるのが安心です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100周年だけの記念体験！ 小諸市動物園「開園100周年リニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.