市川團十郎の長女・堀越麗禾、ランウェイでも確かな存在感 “洗練お出かけスタイル”披露
歌舞伎俳優・市川團十郎の長女、堀越麗禾（市川ぼたん）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】カラフル！大人っぽく登場した堀越麗禾
堀越は1st SHOW内「Daniel Wellington」のステージに登場。暖色系のアウターに黒のミニスカートを合わせたコーディネートで、季節感のあるお出かけスタイルを披露した。ランウェイでは堂々としたたたずまいを見せ、落ち着いた雰囲気の中にも確かな存在感を放った。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】カラフル！大人っぽく登場した堀越麗禾
堀越は1st SHOW内「Daniel Wellington」のステージに登場。暖色系のアウターに黒のミニスカートを合わせたコーディネートで、季節感のあるお出かけスタイルを披露した。ランウェイでは堂々としたたたずまいを見せ、落ち着いた雰囲気の中にも確かな存在感を放った。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。