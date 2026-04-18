鈴木福「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう」 ドラマのオフショットに大反響
俳優の鈴木福（21）が17日、自身のXを更新。あのとW主演を務めるテレビ東京のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）のオフショットを投稿した。
【写真】もはや『変態仮面』！ブルマ姿の鈴木福
Xでは、体操着姿のオフショットを投稿し「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう…僕は変態じゃありません」とブルマ姿で満面の笑み。
最後に「ぜひ本編をみてくだされ」とドラマを宣伝した。
これにネット上では「こんなノリノリなの変態仮面以来ですかね」「鈴木亮平さんと親戚かな？w」「くまだまさしさんに弟子入りしたのかと思っちゃった」「福ちゃん、なんつー格好をッ！！！！似合ってておもしろ可愛いのがまたミソですな」「21歳なんだな。青春してるね」などの声が出ている。
【ドラマあらすじ】
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
【写真】もはや『変態仮面』！ブルマ姿の鈴木福
Xでは、体操着姿のオフショットを投稿し「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう…僕は変態じゃありません」とブルマ姿で満面の笑み。
最後に「ぜひ本編をみてくだされ」とドラマを宣伝した。
これにネット上では「こんなノリノリなの変態仮面以来ですかね」「鈴木亮平さんと親戚かな？w」「くまだまさしさんに弟子入りしたのかと思っちゃった」「福ちゃん、なんつー格好をッ！！！！似合ってておもしろ可愛いのがまたミソですな」「21歳なんだな。青春してるね」などの声が出ている。
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。