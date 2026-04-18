米国のシンガーソングライターD4vd（本名デビッド・アンソニー・バーク）が、2024年に行方不明となった14歳の少女を殺害した容疑で警察に逮捕された。

17日（現地時間）のAP通信などによると、米ロサンゼルス（LA）警察は同日、声明を通じて、バーク容疑者を殺人事件の捜査過程で逮捕・拘留したと明らかにした。 警察は20日にバーク容疑者をロサンゼルス郡地検に送致する予定だ。

バーク容疑者は昨年9月に発生した14歳の少女の死亡事件と関連して取り調べを受けてきた。当時LA警察はレッカー移動された車置き場の車から悪臭がするという通報を受けて出動し、トランクから腐敗した遺体を発見した。

この遺体は2024年4月から行方不明届が出ていた14歳の少女と確認された。遺体は深刻に腐敗したまま長期間にわたり車の中にあった。この車はハリウッドの住宅街に放置されていてレッカー移動されたものだが、所有者がバーク容疑者と確認され、非公式的に捜査が進められてきた。当時、LA警察局の報道官はこの車に関する盗難届はないと明らかにしていた。

バーク容疑者の弁護団は少女を殺害していないとして無罪を主張している。

D4vdはインディーロック、R＆B、ローファイポップなどを調和した音楽でZ世代の間で人気だ。昨年、遺体が発見された当時、D4vdは初アルバムを発売して北米・欧州ツアー中だった。