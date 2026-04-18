【ムーミン】ちょこんとお座りする切り株型の置き時計！
キタンクラブより、「ムーミン きりかぶの時計」が、2026年4月24日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞ムーミン きりかぶの時計をチェック！（写真11点）
「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
切り株型の置き時計に、ムーミンと仲間たちがちょこんと座った置き型時計が新登場。
ニコニコ笑顔のムーミンやスノークのおじょうさんをはじめ、スナフキン、ミムラねえさん、スティンキーなど人気のキャラクターたちが勢ぞろい。思わず並べたくなるかわいさと、しっかり使える実用性を兼ね備えた ”フィギュア×時計” アイテムだ。
液晶は時間表示に加え、日付・秒表示への切り替えが可能な実用仕様。さらに電池交換ができるため長く使える。
細かな造形で表現された切り株デザインと、ちょこんと座るキャラクターの組み合わせが魅力。デスクや棚に置いて楽しもう。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞ムーミン きりかぶの時計をチェック！（写真11点）
「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
ニコニコ笑顔のムーミンやスノークのおじょうさんをはじめ、スナフキン、ミムラねえさん、スティンキーなど人気のキャラクターたちが勢ぞろい。思わず並べたくなるかわいさと、しっかり使える実用性を兼ね備えた ”フィギュア×時計” アイテムだ。
液晶は時間表示に加え、日付・秒表示への切り替えが可能な実用仕様。さらに電池交換ができるため長く使える。
細かな造形で表現された切り株デザインと、ちょこんと座るキャラクターの組み合わせが魅力。デスクや棚に置いて楽しもう。
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