4月16日、“ある女優”がInstagramのストーリーズを更新。ごろんと寝転び、カメラを見つめる近影ショットを投稿したが、その姿に驚きの声があがっている。

その女優とは、これまでも“激変ぶり”がたびたび話題となってきた北乃きい（35）だ。北乃は2005年に「ミスマガジン2005」で、当時14歳という史上最年少でグランプリを受賞しデビュー。2007年のドラマ『ライフ〜壮絶なイジメと闘う少女の物語〜』（フジテレビ系）で主演を務めてブレイクし、2009年の映画『ハルフウェイ』などでティーン層から高い支持を集めた。

15日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）では、ズボラ家事のエピソードを披露してスタジオを沸かせていた北乃。過去には『踊る！さんま御殿!!3時間SP』（日本テレビ系）で、両親がそれぞれ再婚していることから、合わせて11人のきょうだいがおり、自身が長女であることも明かしている。

今回公開されたストーリーズでは、シャツにスウェットパンツというラフな装いを披露。シャープなあごのラインに白い肌、つややかな唇が際立ち、どこかこれまでとは違う大人びた雰囲気を漂わせている。北乃は先月15日の35歳の誕生日には“ミニスカートの美脚姿”を投稿して話題になったばかり。こうした“現在の姿”に対し、ネット上では

《北乃きいちゃんか。誰かと思った》

《顔変わったなぁ……》

《誰かと思ったら北乃きいか…ホント顔覚えられない》

《今の『激変』って言われてる姿、正直誰だか分からない》

などと、困惑の声があがっている。

「北乃さんはブレイク当時の高校生役の印象が非常に強く、ショートカットにナチュラルメイクという姿を思い浮かべる人も多いと思います。そのため、30代となった現在の姿にギャップを感じる人も少なくないようで、バラエティ番組などに出演するたびに『なんか顔変わってない？』といった声がたびたびあがってきました。ただ、10年以上が経てば外見が変化するのは自然なことですし、いつまでも当時と比較され続けるのは酷な面もあると思います」（芸能関係者）

デビューから20年近いキャリアを重ねてきた北乃。誕生日の投稿では《今から40代が楽しみだ》とも綴っており、その変化は今後も注目を集めそうだ。