100均で良いの見つけたよ！「アレにつけてこっそり対策！」暑い季節の強い味方

気温が上がってきたので、そろそろ暑さ対策グッズを揃えたいと思っていたところ、ダイソーでとても良い商品を発見しました！帽子の中に入れるだけで、頭部をクールダウンできるパッド。28度以下で自然凍結する仕様で、冷たさが復活するのが嬉しいです！こっそり対策できるので、おしゃれの邪魔をしないのも◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クールヘッドパッド

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径18.5cm×厚み0.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480945569

こっそりクールダウンして暑さ対策できる！ダイソーの『クールヘッドパッド』

暑い季節の外出は、とにかく熱中症対策が大切ですよね。ただ、帽子は日差しから頭を守ってくれるものの、蒸れや暑さは解消できません…。

先日ダイソーに訪れたところ、頭部をクールダウンするのに便利なアイテム『クールヘッドパッド』を発見！試しに購入してみました。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

今では定番となった新素材「PCM」が使われた、帽子の中に入れて頭を冷やすことができるアイテムです。PCMはネックリングなどでよく使われている素材なので、馴染みのある方も多いと思います。

28度以下で自然凍結するため、外出先でもエアコンが効いた室内や冷水で冷やすだけで再び冷たさが復活する仕様です。従来の保冷剤のように、長時間冷凍庫で凍らせる手間が省けるので手軽に使えます。

頭の丸みに合わせてフィット！軽くて結露しにくく快適◎

雪の結晶のような切り込みが細かく入っているため、頭の丸みに沿って柔軟に形が変わり、帽子の中にしっかり収まります。柔軟性が高いため、キャップからハットまで、手持ちのさまざまな帽子に使い回せますよ。

また、本物の氷や保冷剤のような「キーン」とした強い刺激がなく、頭が痛くなりにくいです。じんわりとしたマイルドな冷たさが持続するのも嬉しいポイントです！

平らな状態にして、冷蔵庫では20分、冷凍庫では5分、流水では15分以上冷やし、硬く冷たくなってから使用します。

とても軽く作られているため、帽子に入れて長時間過ごしても、重さによる違和感や首への負担をほとんど感じません。さらに、表面が結露しにくいため、髪の毛や帽子の内側がびしょ濡れになるストレスもなし◎

つけていることを忘れるほどの軽さと馴染みの良さがあり、通勤・通学、アウトドアだけでなく、家事の最中やガーデニングなど、室内外を問わず幅広く活躍します。

ネックリングだと目立つのが気になる…という方も、帽子の中に隠してこっそりクールダウンできるのでおすすめです！ダイソーの『クールヘッドパッド』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。