STU48中村舞、写真集デジタル版に42P分追加収録 2年ぶり新作も発表
STU48の中村舞の1st写真集『嫌いの反対』のデジタル版がリリースされ、あわせて2nd写真集の発売が8月27日に決定した。デジタル版には紙版未収録のアザーカット42ページが追加されており、新たな表情を楽しめる内容となっている。
【別カット】ドキドキ…物憂げな表情の中村舞
同作は2024年8月27日に発売された1st写真集をベースにした特別版。既存カットに加え、未公開写真が多数収録され、紙版とは異なる魅力を打ち出している。
さらに、1st写真集から2年を経て発売される2nd写真集では、より女性らしさに磨きのかかった姿が収められる予定で、ファンの期待が高まっている。制作に先立ち、写真集公式Xでは「着てほしい衣装」や「見たい髪形」に関するアンケートも実施されており、作品づくりに参加できる企画も展開されている。
中村は、1999年4月4日生まれ。愛媛県出身。STU48ドラフト3期生。舞Qの愛称で親しまれる。シングル作品は12作連続選抜入り。2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務める。2024年、1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）を発売。2025年、映画「鬼ベラシ」主演。特技のクラッシックバレエを活かし、バレエミュージカル主演などさまざまなジャンルで活動中。
【別カット】ドキドキ…物憂げな表情の中村舞
同作は2024年8月27日に発売された1st写真集をベースにした特別版。既存カットに加え、未公開写真が多数収録され、紙版とは異なる魅力を打ち出している。
中村は、1999年4月4日生まれ。愛媛県出身。STU48ドラフト3期生。舞Qの愛称で親しまれる。シングル作品は12作連続選抜入り。2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務める。2024年、1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）を発売。2025年、映画「鬼ベラシ」主演。特技のクラッシックバレエを活かし、バレエミュージカル主演などさまざまなジャンルで活動中。