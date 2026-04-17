歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と市川ぼたんさん（14）、市川新之助さん（13）が17日発表された、歌舞伎座「七月大歌舞伎」（7月2日〜26日千穐楽）で、今年1月に親子で共演した演目を再演することが決定しました。

7月に上演される演目と配役が発表され、古典や名作がラインアップされることが明らかに。昼の部では、舞踊劇『末広がり（すえひろがり）』から始まり、中村隼人さん（32）が太郎冠者を演じ、市川染五郎さん（21）が大名を演じるという顔合わせで幕開きとなります。

続いては、「本能寺の変」を題材に、謀反を決意する光秀の忍耐と執念を描く『時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）』では、武智光秀を松本幸四郎さん（53）が初役で勤め、主君・光秀に忠義を尽くす四王天但馬守を團十郎さんが勤めます。

そして昼の部の切には、『御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）』の徳川綱豊卿と、富森助右衛門をAプロ・Bプロのダブルキャストで上演。Aプロの綱豊卿は片岡仁左衛門さん（82）が勤め、助右衛門を松本幸四郎さん（53）が勤めます。そしてBプロでは、綱豊卿を尾上松也さん（41）、助右衛門を初役で隼人さんが勤めます。

さらに夜の部では、歌舞伎十八番の内『鎌髭（かまひげ）』を上演。主人公・修行者快鉄実は悪七兵衛景清をダブルキャストで、Aプロを中村福之助さん（28）、Bプロでは中村鷹之資さん（27）が勤めます。

また、江戸情緒を味わう世話物『神明恵和合取組 め組の喧嘩（かみのめぐみわごうのとりくみ めぐみのけんか）』では、主人公の鳶頭・辰五郎を團十郎さんが勤め、焚出し喜三郎を幸四郎さん、そして江戸座喜太郎を中村梅玉さん（79）で上演されます。

そして結びを飾るのは、今年1月新橋演舞場で、團十郎さんの小姓弥生後に獅子の精、ぼたんさん、新之助さんの胡蝶の精という親子で共演した、新歌舞伎十八番の内『春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）』が、再び上演されます。