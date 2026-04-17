元JKT48仲川遥香、ヘアドネーションでばっさりカット「短めも似合う」「美人際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】JKT48の元メンバーである仲川遥香が4月15日、自身のInstagramを更新。ヘアドネーションしたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】元JKT「美人際立つ」ばっさりカットした姿
仲川は「ヘアドネーションをしたくてやっと伸びたのでバッサリ切りました」とインドネシア語と日本語でつづり、美容院でカットをする様子を投稿。ロングヘアの左半分だけをヘアカットし、きれいに束ねられた切った髪を手に笑顔を見せるショットや、切っている途中の様子、ヘアカット後の姿やドネーションを行う様子などを投稿している。
また、ヘアドネーションを決意したきっかけをについて「私ができる事は少ないけれど、今一生懸命ガンと戦ってる方々の力に少しでもなれればと思いヘアドネーションさせて頂きました」ともつづっている。
この投稿は「志が素晴らしい」「短めも似合う」「美人際立つ」「決断と理由に感動」「優しさが遥香ちゃんらしい」「行動に移す勇気尊敬する」などという反響が寄せられている。
2006年からAKB48として活動し、2012年にJKT48に移籍した仲川。2016年に同グループを辞めた後もインドネシアを拠点に活動しており、Instagramでは124万人を超えるフォロワーを獲得しているほか、様々な番組やテレビCMに出演するなどして活躍している。（modelpress編集部）
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◆仲川遥香、ヘアドネーションを報告
仲川は「ヘアドネーションをしたくてやっと伸びたのでバッサリ切りました」とインドネシア語と日本語でつづり、美容院でカットをする様子を投稿。ロングヘアの左半分だけをヘアカットし、きれいに束ねられた切った髪を手に笑顔を見せるショットや、切っている途中の様子、ヘアカット後の姿やドネーションを行う様子などを投稿している。
◆仲川遥香の投稿に反響
この投稿は「志が素晴らしい」「短めも似合う」「美人際立つ」「決断と理由に感動」「優しさが遥香ちゃんらしい」「行動に移す勇気尊敬する」などという反響が寄せられている。
2006年からAKB48として活動し、2012年にJKT48に移籍した仲川。2016年に同グループを辞めた後もインドネシアを拠点に活動しており、Instagramでは124万人を超えるフォロワーを獲得しているほか、様々な番組やテレビCMに出演するなどして活躍している。（modelpress編集部）
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