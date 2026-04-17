歌手の華原朋美さん（51）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。USJを楽しんだことを報告した。

「わくわくしながら行ってきました」

華原さんは、「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告。デニムジャケットとミニスカ姿のソロショットや子供との2ショットなど11枚の写真を投稿した。「わくわくしながら行ってきました」「約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」とつづっていた。

「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません」と楽しかった時間を振り返り、「幸せでした」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された9枚目の写真では、キャップをかぶり、デニムジャケットと白地の膝上ミニスカートを着用。足元には黒いロングブーツを合わせ、ペットボトルとフードを持って笑顔をみせていた。

この投稿には、「かわいすぎ」「笑顔が素敵！」「とても素敵」「2人のHappyな姿見れて幸せ」「楽しそう」「素敵な親子写真」といったコメントが寄せられていた。