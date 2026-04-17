結婚発表に驚いた「50代女性俳優」ランキング！ 2位「藤原紀香」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「50代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた50代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は藤原紀香さんでした。藤原さんは、ミス日本グランプリ受賞などの経歴を持ち、キャンペーンガールやモデルとして活躍。その後、俳優業もスタートさせさまざまな作品に出演しています。主演ドラマも多く、ミュージカルなどの舞台でも活躍中です。
私生活では、2007年にお笑い芸人の陣内智則さんと結婚し、結婚披露宴は日本テレビ系で特番として放送されることに。陣内さんとは離婚しますが、2016年に俳優の片岡愛之助さんと再婚しています。
回答者からは、「陣内さんの次は梨園の妻になる選択に驚きました」（20代女性／奈良県）、「2度目の結婚が歌舞伎の業界でびっくりした」（40代女性／京都府）、「再婚するとは思わなかった」（30代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位は松嶋菜々子さんでした。松嶋さんは、モデル、キャンペーンガールなどで活躍後に俳優業もスタート。1996年放送のNHK連続テレビ小説『ひまわり』のヒロイン役に抜てきされ、知名度を上げることに成功します。
さらに、『GTO』『やまとなでしこ』（ともにフジテレビ系）など、次々と大ヒットドラマに出演。NHK大河ドラマの主演や、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）が記録的な高視聴率になるなど、国民的人気を獲得します。
私生活では、2001年に『GTO』で共演した俳優の反町隆史さんと結婚。人気俳優同士の結婚となり、大きな話題を集めました。
回答者からは、「理想のお似合いカップルで驚きと祝福の気持ちでした」（30代女性／東京都）、「人気絶頂の時の結婚だったので全国民驚いたと思う」（40代女性／富山県）、「この世代の象徴的な存在だったから」（40代男性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では「50代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた50代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：藤原紀香／49票
2位は藤原紀香さんでした。藤原さんは、ミス日本グランプリ受賞などの経歴を持ち、キャンペーンガールやモデルとして活躍。その後、俳優業もスタートさせさまざまな作品に出演しています。主演ドラマも多く、ミュージカルなどの舞台でも活躍中です。
回答者からは、「陣内さんの次は梨園の妻になる選択に驚きました」（20代女性／奈良県）、「2度目の結婚が歌舞伎の業界でびっくりした」（40代女性／京都府）、「再婚するとは思わなかった」（30代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位：松嶋菜々子／93票
1位は松嶋菜々子さんでした。松嶋さんは、モデル、キャンペーンガールなどで活躍後に俳優業もスタート。1996年放送のNHK連続テレビ小説『ひまわり』のヒロイン役に抜てきされ、知名度を上げることに成功します。
さらに、『GTO』『やまとなでしこ』（ともにフジテレビ系）など、次々と大ヒットドラマに出演。NHK大河ドラマの主演や、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）が記録的な高視聴率になるなど、国民的人気を獲得します。
私生活では、2001年に『GTO』で共演した俳優の反町隆史さんと結婚。人気俳優同士の結婚となり、大きな話題を集めました。
回答者からは、「理想のお似合いカップルで驚きと祝福の気持ちでした」（30代女性／東京都）、「人気絶頂の時の結婚だったので全国民驚いたと思う」（40代女性／富山県）、「この世代の象徴的な存在だったから」（40代男性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)