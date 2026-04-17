【「ぶんなぐり先生」1巻】 4月17日発売 定価：836円 【「本宮ひろ志漫画大全集」シリーズ】 11月19日より刊行開始

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集英社は、本宮ひろ志氏によるマンガ「ぶんなぐり先生」1巻を4月17日に発売した。定価は836円。また、集英社創業100周年記念企画として、11月19日より「本宮ひろ志漫画大全集」シリーズを刊行開始する。

「ぶんなぐり先生」は「グランドジャンプ」にて連載されていた作品で、全校生徒が不良という荒れた高校を舞台に、破天荒な新任教師・松山茂の活躍を描く。本作の発売により、本宮ひろ志氏が集英社から刊行している作品の紙版コミックス累計発行部数が1億部を突破した。

【「ぶんなぐり先生」あらすじ】

さあ、授業の時間だ！ 現代日本の縮図と化した学び舎に己の拳で風穴をあけろ――!! 講演のために高校を訪れたマンガ家・野口孝一（のぐち・こういち）。その言葉は、会場にいた生徒たちの心を揺さぶる――。中でも強く胸を打たれた生徒は高校を中退し世界中を渡り歩く。そして選んだ道は“教師”だった。赴任先は、全校生徒が不良という荒れた高校。破天荒な新任教師・松山茂（まつやま・しげる）が己の身体ひとつで学校に挑む――！

「本宮ひろ志漫画大全集」シリーズは、本宮氏の60年以上の画業を完全収録するプロジェクトで、152巻超を刊行予定。第1期・第1弾に刊行する「男一匹ガキ大将』については、通常の各巻での販売に加え、予約受注生産商品として「＜『男一匹ガキ大将 全8巻』特典付きBOXセット＞」を発売。

「特典付きBOX」には、「特製BOX」、「特装版『天然まんが家』」(本宮ひろ志漫画大全集000)、「複製原画プリント」、「男の名言しおり」4種が付属する。全国の書店にて、4月17日～8月2日の期間に予約受注が行なわれる。定価は23,760円。

□「本宮ひろ志漫画大全集」公式サイト

(C)本宮ひろ志／集英社