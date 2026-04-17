ABEMA新婚活リアリティーショー・時計じかけのマリッジ放送開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を４月28日（火）夜10時より放送開始することを発表。MCにはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の４人が就任した。
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。
参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人。そして結婚相手候補として集結したのは、ハイスぺ男性総勢30人。平均年収は2,000万円超えで、中には年収１億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など個性豊かなメンバー。
女性３人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択。別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。
婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。３人それぞれの専用クローゼットや専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏も登場。女性３人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポート。さらに、女性３人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性３人の運命のカギを握る。
番組MCには、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の４人が就任。放送開始にあたり、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。また、婚活・恋愛リアリティーショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）１名にブチギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先駆けて４月21日（火）昼12時には、本プログラム開始前の女性３人の心境や植草氏との個別面談の様子をお届けする先行映像『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』を公開。“恋愛には自信アリ”な一方で婚活ビギナーである３人がどのような評価を受けるか注目だ。婚活ビギナー美女３人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、４月28日（火）よる10時より放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。
女性３人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択。別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。
婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。３人それぞれの専用クローゼットや専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏も登場。女性３人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポート。さらに、女性３人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性３人の運命のカギを握る。
番組MCには、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の４人が就任。放送開始にあたり、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。また、婚活・恋愛リアリティーショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）１名にブチギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先駆けて４月21日（火）昼12時には、本プログラム開始前の女性３人の心境や植草氏との個別面談の様子をお届けする先行映像『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』を公開。“恋愛には自信アリ”な一方で婚活ビギナーである３人がどのような評価を受けるか注目だ。婚活ビギナー美女３人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、４月28日（火）よる10時より放送開始。
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