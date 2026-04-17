LUNA SEA、突如の「Today 6PM」投稿 午後6時に何らかの発表示唆
ロックバンド・LUNA SEAが公式Xを更新し、きょう午後6時に何らかの発表があることを示唆する投稿を行った。
【写真】LUNA SEA、突如の「Today 6PM」投稿
投稿された画像は、海と空を写した静謐（せいひつ）なビジュアルに「Today 6PM」とだけ記されたもので、詳細は明かされていない。コメント欄やSNS上では、同バンドの新たな動きに対する注目が集まっている。
LUNA SEAは、ドラマーの真矢さんが2月に死去。バンドにとって大きな転機を迎える中、3月12日に東京・有明アリーナで公演を開催した。同公演ではサポートドラマー・淳士を迎えつつ、真矢さんのドラムセットをステージ上に設置したままパフォーマンスを行うなど、真矢さんへの思いがあふれる公演となった。
さらに同公演で、5月29日から始まるツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』の開催を発表した。同ツアーは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演を巡る大規模ツアーとなる。
きょう午後6時に何が起きるのか注目される。
【写真】LUNA SEA、突如の「Today 6PM」投稿
投稿された画像は、海と空を写した静謐（せいひつ）なビジュアルに「Today 6PM」とだけ記されたもので、詳細は明かされていない。コメント欄やSNS上では、同バンドの新たな動きに対する注目が集まっている。
LUNA SEAは、ドラマーの真矢さんが2月に死去。バンドにとって大きな転機を迎える中、3月12日に東京・有明アリーナで公演を開催した。同公演ではサポートドラマー・淳士を迎えつつ、真矢さんのドラムセットをステージ上に設置したままパフォーマンスを行うなど、真矢さんへの思いがあふれる公演となった。
さらに同公演で、5月29日から始まるツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』の開催を発表した。同ツアーは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演を巡る大規模ツアーとなる。
きょう午後6時に何が起きるのか注目される。