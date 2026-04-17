フジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」は１６日、２話が放送。あゆみ（木南晴夏）の友人・舞（佐津川愛美）にある疑惑が浮上した。

相変わらず、モラハラ夫・渉（中村俊介）の暴言にビクビクしながら暮らすあゆみ。義母から「男の子を産め」と言われ、不妊治療中のあゆみは、友人たちとランチ。あゆみは渉が自分には問題はないといって、検査を受けてくれないと愚痴。「渉さんとの子供が欲しくて始めたはずなのに、わかんなくなってきちゃった」などと言うと、記者の里佳（月城かなと）は「あゆみらしくない。前は言いたい事、ガツンと言ってたじゃん」と言う。あゆみは「守りにも入る。アラフォーだし」などと笑い、舞に「彼氏とうまくいってる？」と話題を変える。

舞は「うん。デートもしてるしぃ、ラブラブだよ」とニッコリ。あゆみは「どんな人なの？」と聞くと、「とっても優しくて、会社を経営しているぅ年上の人〜」と説明。あゆみは「いいね。応援してる」といい、舞も「ありがと〜」と不気味な笑顔であゆみを見つめる。

ネットでは、この説明で、舞の彼氏は、あゆみのモラハラ夫・渉ではないか？の考察が続々。「もしかして舞ちゃんの彼ってあゆみちゃんの旦那のモラハラ男ってことはないよね？」「妻の友人と不倫してるとしたら…怖すぎる」「舞ちゃんはもう不倫相手じゃん」「舞、この人絶対なんかある、親友のふりしてあゆみの足引っ張ってる気がする」「やばすぎる…舞さん嫌な予感がすごい」「舞、絶対渉と不倫してるだろ」などの声が上がっているが果たして…？