【ユニクロのスウェットパンツ】が春の一軍！ マニアも「本当にお気に入り」「大活躍」だって♡

カジュアルでリラクシーな着こなしを楽しめるスウェットパンツ。大人なら、できるだけきれいめに穿けるものを選びたいところです。そこで今回は、春カジュアルの一軍として活躍してくれそうなスウェットパンツを【ユニクロ】からご紹介。マニアの最旬の着こなしも参考にしてみて。

きれいめに穿けるセンターライン入りパンツ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

美脚見えを狙えるセンターシーム入りのスウェットパンツは、きれいめ派の大人女性も穿きやすそう。ユニ女の@kanaripo216さんは、「本当シルエットキレイでお気に入り」なのだとか。デニムシャツと合わせれば、春を感じる装いに。上品なパンプスを合わせれば、大人顔に引き寄せられます。

大人が穿きやすいグレーのスウェットパンツ

こちらは@say011さんが愛用するグレー。@say011さんは「最近また大活躍」と、お気に入りの様子。都会的でクールな雰囲気が漂うグレーは、きれいめのシャツにもマッチ。足元はスニーカーでも、ラフすぎずきれいめに仕上がっています。小物で差し色を効かせると、こなれた印象に。

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※こちらの記事では@kanaripo216様、@say011様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M