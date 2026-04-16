ヨッシーが“リアル孵化”…世界的人気トイ「ウーモ」とマリオがコラボ、自宅でヨッシー誕生を体験
タカラトミーから、新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションした玩具「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて！ウーモ ヨッシー」が、4月25日より全国で発売される。価格は1万2998円（税込）。
【写真】ヨッシー孵化の瞬間とは…？
本商品は、タマゴからキャラクターが“自ら生まれてくる”体験が特徴の「うまれて！ウーモ」シリーズの新作。マリオでお馴染みの白地に緑の斑点模様のタマゴをノックすると、殻を割ってヨッシーが誕生する仕組みで、孵化までの過程も含めた“一度きりの体験”が楽しめる。
誕生後は、鼻・頭・背中に搭載されたセンサーに触れることで、目を光らせたり、音声で反応したりと多彩なリアクションを見せる。スキンシップを通じてコミュニケーションが取れる点も魅力で、幅広い世代に向けた“癒やしのペットトイ”として展開する。
「うまれて！ウーモ」は、2016年に海外で「HATCHIMALS」として発売され、世界累計販売数1600万個を突破した人気シリーズ。日本でも発売当初から品薄となるなど話題を集め、「自分がお世話したタマゴが孵化する」という疑似体験が支持されてきた。
今回の新商品は、映画公開にあわせたコラボレーション企画の一環。映画は2023年に世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く最新作で、グローバル展開を背景に関連商品の広がりも注目される。
【写真】ヨッシー孵化の瞬間とは…？
本商品は、タマゴからキャラクターが“自ら生まれてくる”体験が特徴の「うまれて！ウーモ」シリーズの新作。マリオでお馴染みの白地に緑の斑点模様のタマゴをノックすると、殻を割ってヨッシーが誕生する仕組みで、孵化までの過程も含めた“一度きりの体験”が楽しめる。
「うまれて！ウーモ」は、2016年に海外で「HATCHIMALS」として発売され、世界累計販売数1600万個を突破した人気シリーズ。日本でも発売当初から品薄となるなど話題を集め、「自分がお世話したタマゴが孵化する」という疑似体験が支持されてきた。
今回の新商品は、映画公開にあわせたコラボレーション企画の一環。映画は2023年に世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く最新作で、グローバル展開を背景に関連商品の広がりも注目される。