¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬ÉðÃÎ³¤ÀÄÀï¤ËÆ®»Ö¥à¥é¥à¥é¡Ö¥ê¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô¤ÎÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡Ê£´£¸¡Ë¤¬à¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥¹¥é¡¼áÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£¸¡á£Ä£Ä£Ô¡¿£Ì£Ä£È¡Ë¤Î¿°¤ò¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡Ö£Ë£É£Î£Ç¡¡£Ï£Æ¡¡£Ä£Ä£Ô£²£°£²£¶¡×£±²óÀï¡Ê£µ·î£´Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤ÇÉðÃÎ¤È¤Î½éÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Ì£Ä£È½êÂ°¤Î£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÉðÃÎ¤È¡¢¥ê¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥¥¹¡Ë¤äÃË¿§¥¯¥í¡¼¡ÊµÞ½ê¹¶·â¡Ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â°Û¿§¤Î¹¶·â¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Þ¤µ¤Ëà¶ØÃÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»á¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹µ¼¼¤Ç¤â£²¿Í¤Ï°Å¤Ë±ó¤¶¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£µÆü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬Ä¾ÃÌÈ½¤·°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄê¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Î´é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤ò°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ê¤ã¤¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÅ¸³«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÏÅöÁ³ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹çË¡Åª¤Ë¤¤¤±¤ë½ê¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³¤ÀÄ¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¿§»¦Ë¡¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÉðÃÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä£Ì£Ä£È¤«¤éÈ¿´¶¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¡Ö²¿¤«Ê¸¶ç¤¬¤¢¤ì¤Ð£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¤«¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£»ä¤Ï¤¿¤ÀÁÈ¤Þ¤ì¤¿»î¹ç¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¥à¥Ã¥Á¥ê´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÌ¿¤Î´í¸±¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Î£³£×£Á£Ù¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î·¨¼è¤Î²¼È¾¿È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÃÎ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤¬º£¡¢´í¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£