安逹結希さん死体遺棄事件で家宅捜索が続く京都府南丹市の自宅前から最新情報をお伝えします。

こちらは、15日朝から家宅捜索が行われた結希さんの自宅です。

15日朝、こちらから父親が任意同行されました。

午後10時半ごろです、警察のものと思われる車両が結希さんの自宅のあたりに入っていきました。父親の逮捕状を請求する方針を固めたという速報から15分ぐらい経った後に、車両が2台入っていきました。

そして、警察官はそれまで配置されていなかったんですが、車両から警察官が出てきて、結希さんの自宅に繋がる道に警察官が3名立っているという状況です。

家宅捜索が行われた自宅周辺ですが、今、規制線が張られているのがわかるように、広い範囲規制線が張られていて、警察関係車両以外、通れないようになっています。今入った車両は、おそらく警察関係車両と思われます。

そして家宅捜索が行われたのは、左側にある自宅です。蔵、倉庫、建物など、その敷地すべてが捜索の対象で、捜査関係者によりますと、終日かかるだろうとの見込みでした。

現在、建物の中ですが、1階部分、カーテン越しにうっすらと明かりがついているのがわかります。親族なのか、警察関係者なのかはわかりませんが、明かりがついています。

そして速報があったあたりで、2階の明かりもついて消えたという状況で、誰かが中にはいるという状況で、先ほど警察関係車両が入っていました。

改めて15日の、こちらの動きを整理すると、午前7時から家宅捜索が行われ、父親が任意同行されました。大規模な家宅捜索でした。大規模な範囲を規制しての家宅捜索でした。

そして先ほど、父親の逮捕状を請求する方針が固まったということです。