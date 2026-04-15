C&Kが本日4月15日(水)にデジタルシングル「TO BE」の配信をスタート。そのミュージックビデオが公開となった。

新曲「TO BE」は“渡米”と読み、「渡米したい」というフレーズが印象的な楽曲でありながら、言葉自体に意味はなく、ユーモアあふれる言葉遊び満載のポップソング。

公開となったミュージックビデオは楽曲同様、“渡米”とは特に関係はなく、俳優キャストによるカオスに展開するドラマシーンと、楽曲の軽快さをはるかに越えたC&Kのダンスシーンで構成された挑戦的な異色作。意味の無いことに意味がある、ということを表現するに、あえて高い熱量で映像化した意欲作でもあるミュージックビデオから何を感じるか、ぜひチェックしてみてほしい。

さらに4月17日(金)には「TO BE」の撮影の裏側をまとめたメイキングを公開。また同日より、ミュージックビデオのSNSシェアキャンペーンもスタートする。詳しくはオフィシャルサイト・SNSにて。

◾️＜CK無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ in 大阪城ホール＞ 2026年4月26日（日）大阪城ホール

特設サイト https://c-and-k.info/pages/osaka2026 ■番組情報

C&K「CK無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ in 大阪城ホール」CSテレ朝チャンネルにて独占生中継

CSテレ朝チャンネル1

2026年4月26日(日)17:30〜生放送

見逃し配信：5月3日(祝・日)23:59まで（スカパー！番組配信にてPC・スマホで視聴可能）

番組HP：https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0864/

視聴方法：https://www.tv-asahi.co.jp/ch/method/

■イベント・フェス出演情報 ■5/16(土)・5/17(日) ＜NAGATO DAWN FEST 2026>

山口県長門市・ルネッサながと

＊C&Kの出演日は5/16(土)になります。

https://dawn-fest.jp ■6/6(土)・6/7(日) ＜百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜>

石川県金沢市・石川県産業展示館1〜4号館

＊C&Kの出演は6月6日(土)になります。

https://www.millionrock.com ■7/12(日)＜SORAON 2026>

北海道 美唄市 そらち工業団地 特設会場

https://soraon.jp/ ■7/18(土)・7/19(日) ＜JOIN ALIVE 2026>

北海道岩見沢・いわみざわ公園

＊C&Kの出演は7月18日(土)になります。

https://joinalive.jp/2026/ ■7/25(土)・7/26(日)・8/1(土)・8/2(日) OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-

大阪・舞洲スポーツアイランド

＊C&Kの出演は7月25日(土)になります。

http://giga-osaka.com