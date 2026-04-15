全国グルメを味わう週末祭典！ Gi-FACTORY「全肉祭 in 東京」

記事ポイント 全肉祭が東京都江戸川区で初開催され、全国各地のグルメを食べ比べできます。約70店舗と200アイテム以上のメニューがそろい、2日間たっぷり楽しめます。無料体験ブースや大型エアー遊具、観覧無料のステージもあり、家族で過ごしやすいイベントです。 全肉祭が東京都江戸川区で初開催され、全国各地のグルメを食べ比べできます。約70店舗と200アイテム以上のメニューがそろい、2日間たっぷり楽しめます。無料体験ブースや大型エアー遊具、観覧無料のステージもあり、家族で過ごしやすいイベントです。

全肉祭が、東京都江戸川区の大島小松川公園自由の広場で初開催されます。

全国各地の美食が集まる大型野外グルメイベントとして、肉料理を中心に幅広い味を楽しめます。

会場ではグルメだけでなく、無料体験ブースや遊び場、ステージ企画もそろいます。

Gi-FACTORY「全肉祭 in 東京」

会場：大島小松川公園自由の広場日程：2026年4月25日〜4月26日時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

全肉祭は、畜産肉料理だけでなく魚肉や果肉まで含めた多彩な“肉”をテーマにした大型野外グルメイベントです。

東京都江戸川区では初開催となり、各地で人気を集めた味を首都圏でまとめて楽しめます。

会場イメージ

内容：イベント全体の案内ビジュアル初開催の雰囲気や会場規模を確認可能

会場案内イメージは、初開催の全体像を事前に把握したい来場者に役立ちます。

初めて足を運ぶ人でも、イベントのスケール感をつかみやすくなります。

グルメボリューム

総メニュー数：200アイテム以上出店内容：全国各地の美食楽しみ方：2日間でも食べ尽くせないボリューム

全肉祭は、200アイテム以上のメニューで食べ歩きの楽しさを広げます。

昼の時間帯は、明るい雰囲気のなかで気になる店を巡りながらゆっくり味わえます。

夜のにぎわい

時間：10:00〜21:00見どころ：昼とは違う夜の雰囲気利用シーン：夕方以降の来場にも対応

夜の会場は、照明が加わることで昼とは異なるにぎわいを楽しめます。

仕事帰りや夕方からの外出でも立ち寄りやすい長めの開催時間もうれしいポイントです。

体験ブース

体験内容：企業ブースの無料体験、サンプリングそのほか：ワイン試飲コーナー子ども向け：大型エアー遊具、射的、スーパーボールすくいステージ：観覧無料の生ライブ

体験ブースは、食べ歩き以外の楽しみもそろえた1日のお出かけ先にぴったりです。

子ども向けの遊び場や無料ステージがあるため、家族や友人とそれぞれの過ごし方を見つけやすくなります。

出店グルメ

全国各地から集まる多彩なグルメ魅力：肉料理を中心に幅広い味を食べ比べ可能参考：公式Instagramあり

出店グルメは、遠方まで出かけなくても各地の味を一度に楽しめる特別感があります。

気になる最新情報は、公式Instagramでも確認できます。

全肉祭は、食べ歩きの満足感に加えて、家族や友人と一緒に過ごす時間まで広げてくれるイベントです。

東京都内で全国各地のグルメをまとめて味わいたい人にとって、週末のお出かけ先として選びやすい内容です。

遊び場や無料企画もそろうため、世代を問わず立ち寄りやすい魅力があります。

全肉祭 in 東京の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 東京はいつ開催されますか？

A. 全肉祭 in 東京は、2026年4月25日から4月26日までの2日間開催されます。

Q. 全肉祭 in 東京はどこで開催されますか？

A. 全肉祭 in 東京は、東京都江戸川区の大島小松川公園自由の広場で開催されます。

Q. 全肉祭 in 東京ではグルメ以外も楽しめますか？

A. 全肉祭 in 東京では、企業ブースの無料体験やサンプリング、大型エアー遊具、縁日コーナー、観覧無料の生ライブも楽しめます。

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