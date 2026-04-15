プレミアムバンダイで、『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』が発表された。

【画像あり】歴代のまめっちやミニゲームが勢揃い 商品画像一覧

本商品は、たまごっち30周年を記念し、『Tamagotchi nano colorful』シリーズより、歴代のまめっちが大集合したたまごっちだ。

初代のベビっちから育て始め、まめっちに成長したあとは歴代のまめっちにチェンジしていく。

お世話しているまめっちによってミニゲームが変化し、「たまごっち」「超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス」「Tamagotchi iD L」「Tamagotchi Uni」など、各ゲームをオマージュした20以上のミニゲームで遊ぶことができる。

時間によって他のたまごっちたちも遊びに来る。まめっちを最後までお世話すると、特別演出とまめっちからのメッセージが出現する。

本体デザインは、30周年を記念した「30thいえろー」と「30thぶるー」の2色展開となる。パッケージもたまごっちとの出会いを描いたスペシャルパッケージで届けられる。

価格は6,600円（税込）、予約期間は4月15日16時から5月14日23時までだ。発送は8月頃を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）