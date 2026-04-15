GALLERIA、「ぶいすぽっ！コラボモデル」のケースデザインを大幅に刷新して4月15日より販売開始メンバーの魅力が全開なカスタムオーダーが可能
サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は「ぶいすぽっ！コラボモデル」のケースデザインを大幅に刷新すると共に、一部のモデルでスペックのリニューアルを実施した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて4月15日より販売が開始されている。
今回刷新された「ぶいすぽっ！コラボモデル」のデスクトップは、サイドとフロントに強化ガラスを用いたピラーレスデザインを採用。描き下ろしイラストが目を引くケースが完成した。イラストは、全員が揃ったバージョン、もしくは各メンバーが描かれたバージョンがあり、好きなメンバーのデザインを選択できる。さらに、メンバーごとにLEDカラーを設定し、ロゴ入り水冷クーラーを実装して発送される。
なお、メンバー別のイラストは、2回に分けて販売が開始され、第2弾の発売は6月を予定。以降はすべてのメンバーを選択可能となる。
また、購入特典として、キャラクターがデザインされたステッカー、A4クリアポスターのほか、メンバー全員が集合したデザインの壁紙3種をインストール済み。デスクトップで個別メンバーのカスタムパネルをオーダーした場合は、集合デザイン2種と、メンバーに応じてデザインされた壁紙が1種という組み合わせとなる。さらにデスクトップでは、好きなメンバーのシステムボイスを選択でき、オリジナルの梱包箱で届けられる。
東京・秋葉原にある「GALLERIA Lounge」では第1弾、第2弾合わせて26種のガラスパネルが一斉に展示される。
PC用ガラスパネル展示
「GALLERIA Lounge」（東京・秋葉原）にて、第1弾・第2弾を合わせた全26種のPC用ガラスパネルが展示される。
実施期間：4月15日開店から
場所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-11-4 ミツワビル
営業時間：11時～20時
□「GALLERIA Lounge」のページ
※予告なく終了する場合があります。
販売製品
デスクトップAMDモデル
GALLERIA VSDR7A-R58-B Ryzen 7 9800X3D 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：719,980円
【主なスペック】
AMD Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSPR7A-R57-B Ryzen 7 7700 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：439,980円
【主なスペック】
AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSPR7A-R56T8G-B Ryzen 7 7700 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：389,980円
【主なスペック】
AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSGR5A-R56-B Ryzen 5 7500F 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：354,980円
【主なスペック】
AMD Ryzen 5 7500F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
デスクトップIntelモデル
GALLERIA VSMC9A-R58-B ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：809,980円
【主なスペック】
インテル Core Ultra 9 285K / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 2TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSPC7A-R57-B ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：464,980円
【主なスペック】
インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSPC7A-R56T8G-B ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：414,980円
【主なスペック】
インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA VSGC5A-R56-B ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：344,980円
【主なスペック】
インテル Core Ultra 5 225F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
ノートモデル(特典のみ)
GALLERIA RL7C-R45-5N ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：204,980円
【主なスペック】
インテル Core i7 13620H / GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
GALLERIA RL7C-R35-5N ぶいすぽっ！コラボモデル
価格：184,980円
【主なスペック】
インテル Core i7 13620H / GeForce RTX 3050 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD
□製品ページ
※プレスリリース時点の価格です。価格は随時変更されます。
デスクトップモデル製品特長
描き下ろしイラストを使用したカスタムパネル
第1弾：ぶいすぽっ！全体集合デザイン 1種、または、個別メンバーそれぞれのデザイン 12種の計13種から選択可能。【ぶいすぽっ！全員集合デザイン】
第1弾 個別メンバーデザイン (敬称略)
花芽すみれ、花芽なずな、小雀とと、一ノ瀬うるは、胡桃のあ、兎咲ミミ、空澄セナ、橘ひなの、英リサ、如月れん、神成きゅぴ、八雲べに（計12名）
※下記13名の個別メンバーデザインは、6月中旬ごろに追加予定。
藍沢エマ、紫宮るな、猫汰つな、白波らむね、小森めと、夢野あかり、夜乃くろむ、紡木こかげ、千燈ゆうひ、蝶屋はなび、甘結もか、銀城サイネ、龍巻ちせ（敬称略）
ぶいすぽっ！ロゴ入り水冷ヘッド
購入特典
全モデル共通【オリジナル壁紙2種】 【オリジナルキャラクターステッカー&A4 クリアポスター】
デスクトップモデル特典
オリジナルシステムボイス（1名分）
ぶいすぽっ！メンバー1名分のシステムボイスを全23種から選択可能。
【全23種】
花芽すみれ、花芽なずな、小雀とと、一ノ瀬うるは、胡桃のあ、兎咲ミミ、空澄セナ、橘ひなの、英リサ、如月れん、神成きゅぴ、八雲べに、藍沢エマ、紫宮るな、猫汰つな、白波らむね、小森めと、夢野あかり、夜乃くろむ、紡木こかげ、千燈ゆうひ、蝶屋はなび、甘結もか
※銀城サイネ・龍巻ちせのシステムボイスは6月中旬ごろ追加予定。
※敬称略
選択したカスタムパネルによるオリジナル壁紙1種
ぶいすぽっ！全員集合デザインを選択した場合は、共通2種に加え、「ぶいすぽっ！全員集合デザイン」壁紙1種。
個別メンバーデザインを選択した場合は、共通2種に加え、選択したメンバーをデザインした壁紙1種。
オリジナル梱包箱
ぶいすぽっ！からのメッセージつきコラボモデル限定梱包ボックスで届けられる。
ノートモデル特典
オリジナル壁紙3種
・共通2種に加え、「ぶいすぽっ！全員集合デザイン」壁紙
・ぶいすぽっ！ロゴ転写ステッカー
※ノートモデルにはカスタムパネル・水冷ロゴシート・システムボイスは付属しません。
ぶいすぽっ！コラボモデル特典早見表
(C)ぶいすぽ