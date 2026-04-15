【「ぶいすぽっ！コラボモデル」リニューアル製品】 4月15日販売開始

サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は「ぶいすぽっ！コラボモデル」のケースデザインを大幅に刷新すると共に、一部のモデルでスペックのリニューアルを実施した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて4月15日より販売が開始されている。

今回刷新された「ぶいすぽっ！コラボモデル」のデスクトップは、サイドとフロントに強化ガラスを用いたピラーレスデザインを採用。描き下ろしイラストが目を引くケースが完成した。イラストは、全員が揃ったバージョン、もしくは各メンバーが描かれたバージョンがあり、好きなメンバーのデザインを選択できる。さらに、メンバーごとにLEDカラーを設定し、ロゴ入り水冷クーラーを実装して発送される。

なお、メンバー別のイラストは、2回に分けて販売が開始され、第2弾の発売は6月を予定。以降はすべてのメンバーを選択可能となる。

また、購入特典として、キャラクターがデザインされたステッカー、A4クリアポスターのほか、メンバー全員が集合したデザインの壁紙3種をインストール済み。デスクトップで個別メンバーのカスタムパネルをオーダーした場合は、集合デザイン2種と、メンバーに応じてデザインされた壁紙が1種という組み合わせとなる。さらにデスクトップでは、好きなメンバーのシステムボイスを選択でき、オリジナルの梱包箱で届けられる。

東京・秋葉原にある「GALLERIA Lounge」では第1弾、第2弾合わせて26種のガラスパネルが一斉に展示される。

PC用ガラスパネル展示

「GALLERIA Lounge」（東京・秋葉原）にて、第1弾・第2弾を合わせた全26種のPC用ガラスパネルが展示される。

実施期間：4月15日開店から

場所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-11-4 ミツワビル

営業時間：11時～20時

□「GALLERIA Lounge」のページ

※予告なく終了する場合があります。

販売製品

デスクトップAMDモデル

GALLERIA VSDR7A-R58-B Ryzen 7 9800X3D 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：719,980円

【主なスペック】

AMD Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSPR7A-R57-B Ryzen 7 7700 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：439,980円

【主なスペック】

AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSPR7A-R56T8G-B Ryzen 7 7700 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：389,980円

【主なスペック】

AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSGR5A-R56-B Ryzen 5 7500F 搭載 ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：354,980円

【主なスペック】

AMD Ryzen 5 7500F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

デスクトップIntelモデル

GALLERIA VSMC9A-R58-B ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：809,980円

【主なスペック】

インテル Core Ultra 9 285K / GeForce RTX 5080 / 32GB DDR5 / 2TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSPC7A-R57-B ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：464,980円

【主なスペック】

インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSPC7A-R56T8G-B ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：414,980円

【主なスペック】

インテル Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA VSGC5A-R56-B ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：344,980円

【主なスペック】

インテル Core Ultra 5 225F / GeForce RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

ノートモデル(特典のみ)

GALLERIA RL7C-R45-5N ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：204,980円

【主なスペック】

インテル Core i7 13620H / GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

GALLERIA RL7C-R35-5N ぶいすぽっ！コラボモデル

価格：184,980円

【主なスペック】

インテル Core i7 13620H / GeForce RTX 3050 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD

□製品ページ

※プレスリリース時点の価格です。価格は随時変更されます。

デスクトップモデル製品特長

描き下ろしイラストを使用したカスタムパネル

第1弾：ぶいすぽっ！全体集合デザイン 1種、または、個別メンバーそれぞれのデザイン 12種の計13種から選択可能。

第1弾 個別メンバーデザイン (敬称略)

【ぶいすぽっ！全員集合デザイン】

花芽すみれ、花芽なずな、小雀とと、一ノ瀬うるは、胡桃のあ、兎咲ミミ、空澄セナ、橘ひなの、英リサ、如月れん、神成きゅぴ、八雲べに（計12名）

※下記13名の個別メンバーデザインは、6月中旬ごろに追加予定。

藍沢エマ、紫宮るな、猫汰つな、白波らむね、小森めと、夢野あかり、夜乃くろむ、紡木こかげ、千燈ゆうひ、蝶屋はなび、甘結もか、銀城サイネ、龍巻ちせ（敬称略）

ぶいすぽっ！ロゴ入り水冷ヘッド

購入特典

全モデル共通

デスクトップモデル特典

オリジナルシステムボイス（1名分）

【オリジナル壁紙2種】【オリジナルキャラクターステッカー&A4 クリアポスター】

ぶいすぽっ！メンバー1名分のシステムボイスを全23種から選択可能。

【全23種】

花芽すみれ、花芽なずな、小雀とと、一ノ瀬うるは、胡桃のあ、兎咲ミミ、空澄セナ、橘ひなの、英リサ、如月れん、神成きゅぴ、八雲べに、藍沢エマ、紫宮るな、猫汰つな、白波らむね、小森めと、夢野あかり、夜乃くろむ、紡木こかげ、千燈ゆうひ、蝶屋はなび、甘結もか

※銀城サイネ・龍巻ちせのシステムボイスは6月中旬ごろ追加予定。

※敬称略

選択したカスタムパネルによるオリジナル壁紙1種

ぶいすぽっ！全員集合デザインを選択した場合は、共通2種に加え、「ぶいすぽっ！全員集合デザイン」壁紙1種。

個別メンバーデザインを選択した場合は、共通2種に加え、選択したメンバーをデザインした壁紙1種。

オリジナル梱包箱

ぶいすぽっ！からのメッセージつきコラボモデル限定梱包ボックスで届けられる。

ノートモデル特典

オリジナル壁紙3種

・共通2種に加え、「ぶいすぽっ！全員集合デザイン」壁紙

・ぶいすぽっ！ロゴ転写ステッカー

【ぶいすぽっ！ロゴ転写ステッカー】

※ノートモデルにはカスタムパネル・水冷ロゴシート・システムボイスは付属しません。

ぶいすぽっ！コラボモデル特典早見表

(C)ぶいすぽ