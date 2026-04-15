お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。極楽とんぼ加藤浩次（56）について言及した。

加藤は19年の吉本興業とエージェント契約に切り替え、21年には個人事務所を立ち上げていた。今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）で、東京吉本では加藤の後輩に当たる。加藤との思い出話に花を咲かせた。

そして太田がココリコの2人に対し、「お前らより前に…俺らが太田プロ辞めた後かな。営業で極楽と一緒になって。本当に若手の頃、俺らが太田プロ辞めた直後。地方に極楽がいたんだよ」と当時を回想。極楽加藤が吉本に所属したのが1989年で、太田と田中が太田プロを退所したのは1990年だった。

太田は続けて「極楽は知ってたんだな。楽屋で話してて。加藤が『太田プロ辞めたってどう辞めたんですか』と。ようするに聞いてきて。今だから言えるけど。あの時あいつ『吉本辞めようと思ってるんです』と俺に相談してる。ほぼ新人の頃。俺は『やめとけ』って言ったんだよ、出られなくなるから」と助言していたと明かした。