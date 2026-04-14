ボーンマスの若き名将が電撃退任…スペイン古巣復帰か
ボーンマスは14日、アンドニ・イラオラ監督が今季限りで退任することを発表した。
現在43歳のイラオラ監督は2023年夏、ボーンマスの監督に就任。プレミアリーグ昇格2年目のチームでクラブ史上最多の勝ち点48を勝ち取り、12位につけると、2年目の昨季は勝ち点56で9位フィニッシュ。今季もここまで勝ち点45を重ねて11位につけており、クラブ躍進の立役者となった。
イギリス『BBC』によると今季限りで契約が切れるため、フリーでの退任。来季からはアスレティック・ビルバオの監督就任が有力視されているという。
バスク地方出身のイラオラ監督は選手時代、アスレティック・ビルバオに育成組織から所属しており、ラ・リーガでも約400試合以上に出場した元名選手。スペインではミランデス、ラージョを率いた実績を重ねてきており、満を持して古巣復帰に向けて動き出しているようだ。
現在43歳のイラオラ監督は2023年夏、ボーンマスの監督に就任。プレミアリーグ昇格2年目のチームでクラブ史上最多の勝ち点48を勝ち取り、12位につけると、2年目の昨季は勝ち点56で9位フィニッシュ。今季もここまで勝ち点45を重ねて11位につけており、クラブ躍進の立役者となった。
イギリス『BBC』によると今季限りで契約が切れるため、フリーでの退任。来季からはアスレティック・ビルバオの監督就任が有力視されているという。
バスク地方出身のイラオラ監督は選手時代、アスレティック・ビルバオに育成組織から所属しており、ラ・リーガでも約400試合以上に出場した元名選手。スペインではミランデス、ラージョを率いた実績を重ねてきており、満を持して古巣復帰に向けて動き出しているようだ。