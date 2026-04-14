男の子を狙った性犯罪でアダルトコンテンツを利用する理由。身の毛がよだつ、小児性加害者の目的とは？【監修者インタビュー】
【漫画】本編を読む
※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
ある日突然、学校に行けなくなった小学3年生の勇。理由がわからず数ヶ月経った頃、おぞましい事件に巻き込まれていたことが判明し――。
漫画『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（あらいぴろよ：著、斉藤章佳：監修、飛田桂：取材協力/KADOKAWA）は、息子の性被害を知った家族が、周りの支援を受けながら事件と向き合おうとする。けれども、自分を責める勇の具合はますます悪くなり、明るかった家族は崩壊に向かい……。
――勇に性加害をした男は、勇にアダルトコンテンツを見せ、性加害を行い、その様子を動画撮影してました。とてもおぞましい行為ですが、加害者にはどんな目的があったのでしょうか。
斉藤章佳さん（以下、斉藤）：男の子が生まれて初めて性的コンテンツに接したときに見せる表情、性的な扉がひらく瞬間を見たいっていう性加害者がいるんです。これはグルーミングの手段のひとつですが、特に男の子をターゲットにしている場合は、アダルトコンテンツなどの動画を利用することが多いです。
――そこに興味を持つことがわかっているのですね。
斉藤：そうですね。実際、彼らは日々インターネットやSNSを使っていて、アダルトコンテンツに興味がある男の子たちもいます。でも、親やフィルタリングなどの様々な制約があって簡単には見られない。そんな中で、加害者が見せてくれるわけです。そこには見たことのない世界が広がっていて、子どもには刺激的で新しい世界に触れるような感覚で没頭していきます。そこから手なずけていくようなアプローチは、男の子を性対象にしている加害者によくある手口です。
――勇も最初は友だちと一緒に加害者の男と会っていましたが、たまたま加害者とふたりきりになる日があり、犯罪に巻き込まれてしまいました。英子は勇に「知らない人についていかないで」と伝えていたようですが…。そのほかに、伝えておけることはあるのでしょうか。
斉藤：親も、24時間見張っているわけにはいきませんから。ただ、性加害はある特定の環境に対する反応的な行動として起きるという特性があるので、私の場合は、子どもが危ない場所に行くときに、できるだけついていって一緒に確認するようにしていました。小学生の低学年、中学年くらいの子の行動範囲ってだいたい決まっているじゃないですか。お散歩に行ったときに、危ない場所を一緒にチェックして、「この場所は死角が多いし危ないね」「昼はこんな風景だけど、夜は雰囲気が変わるよ」などと伝えていました。特に公衆トイレや大型ショッピングモールのトイレは性加害が起きやすい場所なので、一緒にいるときはついていっていました。
――「危ない場所を事前に伝えておく」ということですね。
斉藤：そうですね。怪しい人を特定するのは難しいですが、危ない場所を特定することはできるので、一緒に確認しておくと安心感があります。
取材・文＝吉田あき
斉藤章佳：
1979年生まれ。大学卒業後、国内最大規模といわれる依存症施設「榎本クリニック」にソーシャルワーカーとして勤務。現在、西川口榎本クリニックの副院長。25年にわたり、アルコール依存症、ギャンブル、薬物、摂食障害、性犯罪、児童虐待、DV、クレプトマニアなどさまざまなアディクション（依存症）問題に携わる。専門は加害者臨床で、3500人以上の性犯罪者の再犯防止プログラムに携わる。著書に『「小児性愛」という病−それは、愛ではない』（ブックマン社）、『子どもへの性加害−性的グルーミングとは何か』（幻冬舎新書）、『夫が痴漢で逮捕されました−性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）、最新刊に『10代のための「性と加害」を学ぶ本: 暴力の「入口」「根っこ」「しくみ」を知る包括的性教育マンガ』（時事通信出版局）などがある。