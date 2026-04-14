8月上演『ブルーマングループ2026新宿公演』6歳〜18歳の子どもを無料で招待！ 4.18より先行受付開始
8月に上演される『ブルーマングループ2026新宿公演』が、文化庁の「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、6歳から18歳の子どもを無料で招待することが発表された。4月18日11時より、公式サイトにてチケット先行受付を開始する。
【写真】夏休みにもぴったり！ 「ブルーマングループ」過去公演
『ブルーマングループ』は1991年にニューヨークで誕生したノンバーバル・ライブエンターテインメント。言葉を使わず、音・アート・身体表現によって展開されるステージは、国や世代を問わず楽しめる作品として世界中で支持され、これまでに世界で5000万人以上を動員。
今も進化し続けている、ロック、アート、コメディが融合した唯一無二のライブ『ブルーマングループ』が夏の新宿で、エキサイティングなパフォーマンスを披露する。
この度、2026年8月に上演される『ブルーマングループ2026新宿公演』が、文化庁の「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、6歳から18歳の子どもを無料で招待することが発表。「子供文化芸術活動支援事業」は、子どもたちが劇場や音楽堂などで本格的な実演芸術を鑑賞・体験する機会を創出し、豊かな感性を育むとともに、将来の文化芸術の担い手や観客の育成を目的とした取り組みとなっている。
4月18日11時より公式サイトで申込の受付を開始。なお、ひとりでも多くの子どもを無料招待するため、同伴者は定価販売とする。
『ブルーマングループ2026新宿公演』、THEATER MILANO‐Zaにて8月2日〜30日まで上演。※「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演は、8月2日〜31日の内、全28公演。
【写真】夏休みにもぴったり！ 「ブルーマングループ」過去公演
『ブルーマングループ』は1991年にニューヨークで誕生したノンバーバル・ライブエンターテインメント。言葉を使わず、音・アート・身体表現によって展開されるステージは、国や世代を問わず楽しめる作品として世界中で支持され、これまでに世界で5000万人以上を動員。
この度、2026年8月に上演される『ブルーマングループ2026新宿公演』が、文化庁の「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、6歳から18歳の子どもを無料で招待することが発表。「子供文化芸術活動支援事業」は、子どもたちが劇場や音楽堂などで本格的な実演芸術を鑑賞・体験する機会を創出し、豊かな感性を育むとともに、将来の文化芸術の担い手や観客の育成を目的とした取り組みとなっている。
4月18日11時より公式サイトで申込の受付を開始。なお、ひとりでも多くの子どもを無料招待するため、同伴者は定価販売とする。
『ブルーマングループ2026新宿公演』、THEATER MILANO‐Zaにて8月2日〜30日まで上演。※「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演は、8月2日〜31日の内、全28公演。