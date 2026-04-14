63万回以上視聴され1.6万の「いいね」を集めているのは、飼い主さんが帰宅した喜びをダンスで表現する猫の姿。視聴者からは「大好きなの伝わります」「前世は絶対恋人同士」「カワイイなぁ～眼福眼福！」などのコメントが届いています。

【動画：お父さんが帰ってくると、猫がべったりとくっついて…想像を超える『熱烈なお出迎え』】

お父ちゃんにべったり

Instagramアカウント「頑張るふたりと猫2匹」に投稿されたのは、キジシロ猫の「ぐうぐうちゃん」が帰宅した“お父ちゃん”にべったり張りついている様子。よほど待ち遠しかったのか、立った姿勢でお父ちゃんのズボンにしがみついていたといいます。

つま先立ちで背中をピーン！と伸ばしたぐうぐうちゃんは、帰宅後のお父ちゃんの動きに合わせて足をぴょんぴょんさせながらついてまわるのだそうです。ズボンのポケットをがっしりつかみ、ときにはカミカミしながら一緒にうろうろしていたとのこと。

まるでダンス？！

ぴったりくっついてうろうろする姿は、まるで社交ダンスのようだったとか。ぐうぐうちゃんの熱いまなざしやピンと張った背すじから、投稿主さんは情熱的なタンゴを連想したそうです。

ぐうぐうちゃんの必死さを見て、投稿主さんは「ポケットにマタタビでも入っているのか？」「こっそり美味しいものを食べてきたのでは？」と思ったとのこと。実はちょっとお父ちゃんが羨ましくもあったとか…。

普段はもぐもぐちゃんとニャンプロも

お父ちゃんに頭をなでてもらっても離れる様子を見せないぐうぐうちゃん。そのまま別の部屋に移動するときも、がっしりしがみついてぴょんぴょんついていったそうです。お父ちゃんへの愛なのか、いい匂いがするからなのか、答えはぐうぐうちゃんにしかわかりません。

おうちには、ハチワレ猫の「もぐもぐちゃん」も一緒に暮らしているとのこと。ぐうぐうちゃんはお父ちゃんだけにべったりなのではなく、もぐもぐちゃんとじゃれ合ったり毛づくろいし合ったりして過ごしているといいます。愛情いっぱいに暮らしているからこその甘え方なのかも？！

ぐうぐうちゃんの華麗なダンスを見た視聴者からは「うちもお父ちゃんの仕事帰りにだけやります(笑)」「うちの猫も仕事から帰ると尋問のように嗅ぐ！」などのコメントも。猫ちゃんにしかわからない外の匂いがあるのかもしれませんね。

Instagramアカウント「頑張るふたりと猫2匹」には、ぐうぐうちゃんともぐもぐちゃんの仲睦まじい姿や無邪気に遊ぶ姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「頑張るふたりと猫2匹」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。