繰り返された「もっと」――163キロの剛速球も無に帰す“悪癖”　佐々木朗希の現状を“専任捕手”はどう見ているのか？

制球難で球数がかさみ、早期降板を繰り返してしまっている佐々木(C)Getty Images

「一番の反省はまず球数が多かったので、イニングがあまり投げられなかった」

地元局『Sports Net LA』で、そう自身の登板内容を振り返った佐々木朗希（ドジャース）の表情は暗い。現地時間4月12日に行われた本拠地でのレンジャーズ戦に先発した背番号11は、4回（94球）を投げ、被安打5、2失点、6奪三振、5四球の内容で降板。またも白星は手に出来なかった。

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ボールのキレ自体は悪くはなかった。投球の生命線ともなる4シームの最速は101.7マイル（約163.6キロ）を叩き出し、「ベース板の上を行く球が多かった」と振り返るスプリットも効果的に使えていた。実際、強打のレンジャーズ打線から計6奪三振を記録し、空振り率も38％と悪くはなかった。

だが、投げていく中でどうしても“悪癖”が顔を覗かせる。オープン戦から続く制球難は佐々木の足枷となり、毎回、四球を出す苦しい投球を招いた。『Sports Net LA』の取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「最小限の失点で抑えたし、試合を制御不能な状態にはさせなかった」と荒れながらも2失点に留めた結果を評価したが、コントロールの課題が一向に改善されない状況は、長いシーズンを見通しても看過すべきではない。

では、佐々木を支える“相棒”は、その現状をどう見ているのか。この日もスタメンマスクを被った25歳の若手捕手であるダルトン・ラッシングは、「打ち取れたはずのバッターを歩かせてしまった。だけど、先頭打者を歩かせた後にしっかりと立ち直り、空振りを取れていたのは良かった。決して悪い登板内容だったとは思わない」と分析。その上で、マウンド上でもがく怪物右腕の課題を突き付けている。