戦闘終結に向けた米国とイランの協議が、成果なく終わったのは残念でならない。

原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖の解除に向けた展望も開けなかった。

このままでは、残り約１週間の停戦が崩れかねない。米国とイランは互いに攻撃を控え、戦闘の完全な終結に向けた外交努力を尽くす必要がある。

米、イランの協議は仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開かれ、米国のバンス副大統領、イランのガリバフ国会議長らが出席した。両国が１９７９年のイラン革命で国交を断絶して以来、最高位の対面での接触となった。

だが、焦点だったホルムズ海峡における航行の安全確保や、イランの核開発を巡り、双方の立場の隔たりは埋まらなかった。

トランプ米大統領は協議後、イランが交渉に戻ってくるとの見方を示した。ガリバフ氏は「理屈には理屈で対処する」と表明した。協議継続か決裂かの岐路にあるが、両国とも話し合いによる事態打開の方針を堅持すべきだ。

ホルムズ海峡を巡っては、イランが一方的に管理すると主張し、通過するタンカーなどから通航料を徴収し始めている。

これに対しトランプ氏は、ホルムズ海峡を封鎖するとＳＮＳで宣言し、イランに対抗して米国が海峡の管理に乗り出す考えを示した。イランの港を出入りする船舶の航行を一切認めないという。

ホルムズ海峡は、どの国の船舶にも自由な航行が認められている国際海峡だ。通航料を取ったり、管理したりする権限はイランにも米国にもない。

封鎖のため米軍が艦艇を派遣し、米国とイランの海軍が交戦する事態となった場合、戦闘の長期化が避けられなくなる。

これ以上、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などエネルギーの調達が滞れば、世界経済はかつてないほどの大混乱に陥りかねない。

強く懸念されるのが、米国とともにイランを攻撃したイスラエルの動向である。

ネタニヤフ政権は、親イラン勢力ヒズボラの基盤であるレバノン南部に加え、首都ベイルートもミサイルなどで激しく攻撃している。米国とイランが２週間の停戦に合意した後でも、３００人以上を殺害したとされる。

米国とイランが停戦しても、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けたら、中東の戦火はやまない。トランプ氏はネタニヤフ首相の暴走に歯止めをかけるべきだ。