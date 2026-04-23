100年超の歴史を持つ「なにわのシンボル」が関西に激震――大阪松竹座が“消滅カウントダウン”をめぐり大混乱だ。大阪・道頓堀のシンボル「大阪松竹座」。歴史ある劇場が取り壊されるという衝撃展開を見せた。「道頓堀の凱旋門」と呼ばれた優美な正面玄関までもが解体対象というから、関係者の間に激震が走っている。決断が下されたのは４月14日の松竹取締役会。着工時期は未定ながら、“完全解体”の方向性だけはガッチリ固まっ