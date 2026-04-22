5月の電気代は東電管内で18円値上がりする見通しです。東京電力は5月使用分の電気料金の見通しを公表し、標準的な家庭では4月より18円値上がりし、8795円になると試算しました。LNG（液化天然ガス）や石炭の価格が上昇したことが要因です。また、ガス料金も、東京ガス管内では4月より24円高くなり、5771円となる見通しです。中東情勢緊迫化の影響は6月ごろから反映されるとみられていて、電気ガス料金の値上がり基調が今後強まるこ