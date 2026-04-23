Ｊ１町田のＭＦ相馬勇紀（２９）が、６月に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメンバーに入れるか再注目されている。５月１５日に予定されているＷ杯メンバー発表前、最後の活動となった３月の英国遠征は招集外。しかも、主戦場とする左サイドには、ＭＦ三笘薫（ブライト）やＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）といった強力なライバルが存在するため、国内組の相馬がＷ杯に行ける可能性は低いのが現状だ。そんな中、相馬が特