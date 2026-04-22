4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が22日、公式サイトを更新。メンバー4人による新会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げ、5月1日から同社でマネジメント業務を行うと発表した。バンドの公式サイトで「SEKAI NO OWARIマネージメント新会社設立のお知らせ」と題して発表を行い、「この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了とな