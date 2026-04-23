株を買ったはいいものの、結局いつ売ればいいのかわからない。株式投資をする人なら常につきまとう悩みです。株で稼いでいる人は、「売り時」をどう判断しているのでしょうか？ 「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん