中東情勢の悪化を受けた「ナフサ不足」の影響は、バナナにも… 【写真を見る】“黄色いバナナ”がピンチ？ナフサ不足で熟成促すエチレンガスが入手困難… ｢企業努力では限界が来る｣ 倉庫に積まれた段ボールの中にあるのは、バナナです。ここは、名古屋市港区の輸入販売会社。倉庫に置くバナナは、フィリピンやベトナムなどから船便で緑色の段階で輸入し、東海地方を中心に毎月約3600トンを出荷。バナナは日本に流通する果