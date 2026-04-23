結婚祝いとしてまとまったお金を受け取る場合、「贈与税がかかるのでは？」と不安に感じる方も多いでしょう。 特に150万円のような高額な金額になると、贈与税の対象になるのか気になるところです。本記事では、お祝い金と贈与税の関係や、税金を抑えるための方法についてわかりやすく解説します。 お祝い金でも一定額を超えると贈与税がかかる まず結論として、結婚祝いであっても金額が大きい場合は贈与税の対