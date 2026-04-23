サッカーの元イングランド代表ＭＦデービッド・ベッカム氏の知られざる私生活を妻で元スパイスガールズのビクトリアさんが暴露し話題となっている。英国メディア「デーリー・メール」によると、ビクトリアさんは米国で情報番組「ザ・トゥデイ・ショー」に出演。私生活に話題が及ぶと、白いブリーフ一枚で家のテレビを修理しているベッカム氏の写真を示し「これが、アンダーウエア姿でテレビを修理している私の夫よ」と説明。「